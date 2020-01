Lo svedese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club appena sbarcato a Milano: "Questa è casa mia. Sono stato in altre squadre ma l’importante è essere tornato. Ora aspetto tutti a San Siro, li farò saltare di nuovo"

L’entusiasmo è quello che si riserva soltanto ai grandi campioni e al Milan ne sono passati tanti. Zlatan Ibrahimovic è sbarcato in città, accolto da un bagno di folla che gli ha fatto sentire tutta la gioia per il suo arrivo. Appena sceso dall’aereo, l’attaccante svedese ha rilasciato una breve dichiarazione pubblicata dal profilo Instagram ufficiale del club: "Mi ricordo tanti anni fa, sempre lo stesso posto. L'importante è essere qui e sono contento. Ho sempre detto che Milano è casa mia, finalmente sono qui: sono stato in altre squadre ma ora sono tornato. Aspetto tutti a San Siro, li farò saltare di nuovo". Una promessa che Ibrahimovic sa di poter mantenere.

La giornata di Ibrahimovic

Alle 11:30 Ibrahimovic è atterrato all’aeroporto di Linate, ad accoglierlo c’era Zvonimir Boban. Quindi, dopo aver salutato i tifosi presenti, si è recato alla clinica La Madonnina dove sosterrà le visite mediche che precedono le firme. In programma venerdì 3 gennaio la presentazione in conferenza stampa.