Il Milan ha tanta voglia di Ibra. A poco più di 24 ore dal suo arrivo in Italia lo svedese è già titolare nel 4-3-3 rossonero: centravanti nel tridente con Suso e Calhanoglu. L'attaccante classe 1981 vuole riprendersi immediatamente il Milan e ha voluto dimostrarlo già dall'amichevole contro la Rhodense, squadra di Eccellenza. Ed è anche arrivata subito la rete dello svedese, protagonista di uno dei cinque gol segnati nel primo tempo della squadra di Stefano Pioli. È stato il primo vero contatto in campo tra Zlatan Ibrahimovic e i suoi nuovi compagni, alla seconda giornata rossonera dello svedese. L'ex Manchester United, infatti, ha vissuto un primo giorno molto intenso, senza mai fermarsi. Prima il volo preso dalla Svezia alle 6 del mattino per raggiungere Milano, poi le visite mediche, la firma sul contratto, l'allenamento da solo in palestra e la cena con Ignazio Abate. La seconda giornata, invece, è iniziata con la conferenza stampa ed è proseguita con l'amichevole contro la Rhodense. I primi minuti di Ibra, per dimostrare sin da subito la sua voglia di Milan in vista della gara di campionato contro la Sampdoria: "Sono pronto per giocare, già a partire dall'amichevole di oggi pomeriggio", ha detto nel corso della presentazione. Così è stato.

Ibra vuole esserci contro la Sampdoria

"Ho già parlato con Pioli e gli ho detto che sto bene, sono pronto per giocare. Non tocco pallone dall'ultima partita negli Stati Uniti, ma sul toccare pallone non c'è problema", le parole di Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa. Stefano Pioli ha raccolto l'assist dello svedese e gli ha subito concesso la prima chance per dimostrare di essere già in forma campionato. L'amichevole contro la Rhodense a tre giorni da Milan-Sampdoria, la partita del ritorno in Serie A di Ibra. Che ora si candida per avere spazio anche a San Siro, davanti ai tifosi che scalpitano per vederlo nuovamente all'opera. In tanti si sono diretti a Milanello per l'amichevole contro la Rhodense. Presenti ovviamente anche Maldini, Boban e Massara.