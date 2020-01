10/37

"Io cerco sfide ovunque sono, io vivo così. Non mi serve giocare solo perché sono Ibrahimovic. Valutiamo come sto in questi sei mesi. Io inizio da zero e voglio produrre risultati. Sono uno come gli altri, devo essere valutato in base a quello che farò e non in base a quello che ho fatto. Nulla ti garantisce adrenalina come la sfida"