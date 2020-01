Presente a Barcellona, ma futuro ancora tutto da decifrare, con l’Inter in prima fila sullo sfondo. In attesa di conoscere l’evoluzione della trattativa che lo riguarda (i nerazzurri sperano sempre di convincere i catalani a lasciarlo partire già a gennaio), Arturo Vidal nella giornata di giovedì è tornato ad allenarsi con il gruppo di Valverde insieme agli altri calciatori sudamericani, anche loro rientrati dalle vacanze natalizie. Il cileno ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una foto che lo ritrae sui campo di allenamento del Barcellona, con tanto di scritta “De vuelta a casa”, “di ritorno a casa”. I dubbi sul suo futuro però sono ancora tanti: il cileno infatti spinge per cambiare aria già a gennaio e la soluzione Inter – club dove ritroverebbe Antonio Conte, suo allenatore ai tempi della Juventus – sarebbe graditissima.

Inter-Barça, il punto sull'affare Vidal

Resta però da convincere il Barcellona a privarsi del cileno, vista la resistenza fino a questo momento del club catalano a lasciarlo partire a gennaio: l’Inter è sempre vigile e i contatti con i blaugrana e gli agenti del calciatore sono costanti. Nerazzurri dunque che non mollano la presa, sperando di riuscire a trovare un’intesa con il Barcellona. Anche perché la situazione tra il centrocampista e il Barça è tutt’altro che idilliaca: nei giorni scorsi infatti il cileno ha denunciato il club per il mancato pagamento di alcuni bonus, con la replica della società catalana che non si è fatta attendere ("Richiesta arrivata dopo l’interessamento di alcuni club per lui"). Un braccio di ferro che potrebbe influire eccome sul mercato. Con Vidal che intanto è tornato ad allenarsi, mentre l’Inter attende segnali di apertura da parte del Barcellona per trattare il cartellino del cileno.