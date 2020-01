Chiamatelo deja-vu o fattore Balotelli, certo è che l'alba del nuovo decennio premia nuovamente Super Mario. A segno al minuto 18 in Brescia-Lazio, sfida da lui sbloccata ma rimontata dal solito Ciro Immobile, l’attaccante classe 1990 diventa così il primo marcatore degli Anni Venti. Ecco il gol inaugurale della decade, rete che consegna un record speciale al puntualissimo Balo: nessuno nella storia del calcio italiano aveva "aperto" due decenni consecutivi. Già, perché lo stesso Balotelli aveva realizzato il primo centro degli Anni Dieci: era il 6 gennaio 2010 quando, curiosamente, la sua squadra giocava nuovamente all’ora di pranzo. Si trattava di Chievo-Inter, 18^ giornata di Serie A ovvero il primo incontro dell’anno: 1-0 dei nerazzurri di Mourinho segnato proprio da un giovanissimo Mario all’epoca non ancora ventenne. Un primato centrato da un giocatore in crescita, lui che non andava a segno in casa in Serie A dall’aprile 2014 (Milan-Livorno) e che non realizzava due gol consecutivi in campionato dal marzo dello stesso anno. Balotelli entra così nella storia del nostro calcio, peccato per lui dell’exploit di uno scatenato Immobile.