Brescia-Lazio, cori contro Balotelli: gioco fermo e annuncio dello speaker

Bersaglio di cori offensivi, alla mezz'ora della partita contro la Lazio, l'attaccante del Brescia Mario Balotelli ha richiamato l'attenzione dell'arbitro per segnalare il comportamento dei tifosi della Lazio (1500 presenti al Rigamonti). Si è visto il labiale del giocatore che all'arbitro ha detto: "E' la seconda volta". Manganiello ha risposto: "Ora ci penso io". Dalla curva laziale si era udito anche qualche "buu" nei confronti di Balotelli tanto che è stato fatto leggere allo speaker il comunicato che invita il pubblico a non intonare cori di discriminazione. Nel frattempo il pubblico bresciano rispondeva con il coro "Mario, Mario" a sostegno del proprio giocatore che, tra l'altro, al 18' aveva portato in vantaggio i padroni di casa.