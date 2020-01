4/10

2013: SAU (Lazio-Cagliari 2-1, 5 gennaio 2013)

L'anno nuovo, per la verità, si era aperto con uno 0-0, quello tra Catania e Torino, con Bergessio che aveva avuto l'occasione di segnare il primo gol del 2013 ma aveva fallito un rigore. Nel match seguente, all'Olimpico, bisogna aspettare più di un'ora, finché al 62' non segna Sau. Lazio per il secondo anno di fila "punita" dal primo gol dell'anno, per il quarto di fila lo segna un italiano. I biancocelesti comunque rimonteranno con Konko e Candreva