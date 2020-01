Brescia-Lazio, dove vedere la partita in tv: gli orari

La Lazio di Inzaghi, terza dietro Juve e Inter, torna in campo dopo la sosta. Lo farà a Brescia, calcio d'inizio in programma domenica alle 12:30. Il match verrà trasmesso in esclusiva su Sky Sport

La Lazio, terza in classifica a sei punti da Inter e Juventus ma con una partita in meno, comincia il suo 2019 sul campo del Brescia. Otto le vittorie consecutive per la squadra di Inzaghi, che nel frattempo ha vinto anche la Supercoppa. Un Natale tranquillo dunque, nella speranza che il rientro dalla sosta sia altrettanto positivo. I biancocelesti hanno segnato almeno due gol in tutte le ultime 11 partite di campionato, solo una squadra ha fatto meglio nella storia della Serie A: il Grande Torino nel 1948 (13 in quel caso). Dall'altro lato il Brescia è in un grande momento di forma, dal momento che ha raccolto sette punti nelle ultime quattro gare di campionato, tanti quanti quelli guadagnati nelle precedenti 13 di questa Serie A (2V, 1N, 10P). Tra le squadre affrontate più di tre volte da Balotelli in Serie A, Lazio (quattro) e Inter (sei) sono le uniche due contro cui l’attaccante del Brescia non ha mai segnato. Ora spera di riuscirci.

Dove vedere la partita in tv

La partita tra Brescia e Lazio, valida per la 18^ giornata di Serie A, si giocherà domenica 5 dicembre alle ore 12:30 allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport, canale Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Telecronaca di Andrea Marinozzi e Fernando Orsi. A bordocampo Matteo Petrucci.