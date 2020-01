Simpatico sketch alla vigilia del match contro la Sampdoria: Zlatan non scampa al rituale che i rossoneri riservano ai nuovi arrivati. E canta in piedi davanti a tutti

Ormai ogni squadra ha un proprio rito di iniziazione. Anche il Milan ha il suo e nemmeno Zlatan Ibrahimovic può sottrarsi: le regole dello spogliatoio valgono per tutti. Soprattutto per gli ultimi arrivati. Cantare in piedi davanti ai compagni è il passo per entrare a tutti gli effetti nel gruppo. Un "pegno" da pagare ormai consolidato all'interno dello spogliatoio e che al termine dell'ultimo allenamento prima del match contro la Samp (lunedì, ore 15) non ha risparmiato nemmeno il 38enne svedese. I rossoneri battono le mani, Ibra canticchia, sta al gioco. E Donnarumma riprende tutto. "Benvenuto Zlatan", il messaggio che accompagna il video postato dal portiere su Instagram. Lo svedese sorride insieme al portiere e batte le mani. Un'iniziazione, prima di quella che veramente conta, quella del campo.