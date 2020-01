Milan-Sampdoria, parla Pioli: la conferenza stampa LIVE

Non è rischioso affidare tutto nelle mani di un calciatore, seppur forte, come Ibra?



"Ma non è che pensiamo che Ibra sia il salvatore della patria, nessuno pensa che possa risolvere tutti i problemi. Sicuramente è un valore aggiunto nella quotidianità, ma tutti noi dobbiamo fare qualcosa in più. Non ci farà vincere le partite da solo, lo faremo se giocheremo da squadra. Ibra è un campione, lo dimostrerà ancora perché ha voglia e passione, ma è la squadra che dovrà fare molto meglio".