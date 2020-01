Napoli-Inter, Conte: "Mi rivedo in Gattuso. Vidal? No comment"

Nel percorso di crescita della squadra e del club c'è anche diventare più appetibili per determinati giocatori?

"Questo fa parte di un percorso. Purtroppo si è creato in questi anni un gap molto più importante. Non possiamo pensare di arrivare con la bacchetta magica. Ci sono degli step anche da parte di giovani che devono fare esperienza e si devono apprestare a competere per successi importanti. E' inevitabile che pian piano con il lavoro e l'aiuto del club si cerca di diventare più forti. C'è un lavoro da fare, vedo che c'è facile entusiasmo e io non voglio spegnerlo ma nessuno regala niente. Quel percorso lo devi fare, non è che ti alzi al mattino e vinci. Tutti vorrebbero fosse così. C'è un percorso da fare, ci siamo messi in cammino e ora sta a noi aumentare la corsa. Devo essere onesto nel rimarcare e dire certe cose".