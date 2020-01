Genoa-Sassuolo, Pandev segna gol vittoria con una carambola. VIDEO

In carriera ha segnato gol bellissimi con tiri da fuori area, dribbling e altre giocate da campione. Ma quello realizzato al Sassuolo, che ha regalato i tre punti al Genoa dopo oltre due mesi, probabilmente mancava al repertorio di Goran Pandev. Al minuto 86 il macedone è andato in scivolata per impattare un cross dalla sinistra: tocco di punta, respinta del portiere e palla che carambola sulla testa dell’ex Inter e Lazio, che segna in caduta. Per Pandev non sarà stato il gol più bello, ma di certo è uno dei più importanti