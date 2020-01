Probabili formazioni di Bologna-Fiorentina

Cinque punti dividono Bologna e Fiorentina, con i rossoblù a quota 22 e i viola fermi a 17. La squadra di Sinisa Mihajlovic ha chiuso il 2019 con due importanti vittorie contro Atalanta e Lecce (tre nelle ultime quattro considerando anche quella di Napoli) e con 11 reti segnate nelle ultime cinque partite. Numeri importanti per il Bologna, lo stesso non si può dire per la Fiorentina che invece è reduce da quattro sconfitte e un pareggio. Sulla panchina viola, dopo il pesante ko interno contro la Roma, non siede più Vincenzo Montella: ora c'è Beppe Iachini, pronto all'esordio stagionale.

La probabile formazione del Bologna

Recuperato Danilo dall'infortunio, Mihajlovic potrà schierarlo nuovamente al centro della difesa al fianco di Bani. Continua l'emergenza sulla sinistra, dovrebbe esserci ancora Denswil con Tomiyasu che torna sulla destra. Medel e Poli dovrebbero giocare davanti alla difesa, con Orsolini, Soriano e Sansone sulla trequarti. Attenzione però anche a Dzemaili, che potrebbe inserirsi sia nei due che nel tridente dietro la punta, che sarà Rodrigo Palacio.

BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Danswil; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

La probabile formazione della Fiorentina

C'è attesa per la prima di Iachini. Tanto dipenderà dalle condizioni di Federico Chiesa, che però dovrebbe partire titolare al fianco di Vlahovic. Il nuovo allenatore ha provato sia la difesa a 4 che quella a 3, ma dovrebbe puntare su Caceres, Milenkovic e Pezzella davanti a Dragowski. A centrocampo Benassi (favorito su Badelj) e Castrovilli ai lati di Pulgar, con Lirola e Dalbert esterni. In caso di passaggio al 4-3-3 potrebbe giocare Sottil in attacco con Vlahovic e Chiesa. Se quest'ultimo non dovesse farcela potrebbe invece esserci Pedro dal primo minuto.

FIORENTINA (3-5-2) probabile formazione: Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa.