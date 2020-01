Probabili formazioni di Milan-Sampdoria

Il 2019 del Milan si è chiuso con la pesante sconfitta per 5-0 a Bergamo contro l'Atalanta, il 2020 si apre con l'attesa per il ritorno a San Siro di Zlatan Ibrahimovic e per la sfida contro la Sampdoria. L'arrivo dello svedese ha riportato quell'entusiasmo che serviva ai rossoneri per ripartire dopo una prima parte di stagione difficile, con appena 21 punti raccolti nelle prime 17 giornate. Il Milan affronterà una Sampdoria che piano piano sta provando a risalire la classifica ed è ora a quota 15 punti, al quartultimo posto.

La probabile formazione del Milan

Zlatan Ibrahimovic ha giocato dal primo minuto e ha segnato nell'amichevole giocata contro la Rhodense, squadra di Eccellenza. Lo svedese vuole giocare subito, ha provato nei suoi primi giorni a convincere Stefano Pioli. Ibra non gioca una partita ufficiale da fine ottobre, ma ha dichiarato apertamente di sentirsi pronto. L'allenatore potrebbe dunque accontentarlo e schierarlo nell'undici titolare, al centro dell'attacco nel tridente con Suso e Calhanoglu. A centrocampo Kessié favorito su Krunic per giocare con Bennacer e Bonaventura. In difesa rientra Theo Hernandez, che completerà il quartetto con Conti, Musacchio e Romagnoli.

MILAN (4-3-3) probabile formazione: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Ibrahimovic, Calhanoglu

La probabile formazione della Sampdoria

Il primo dubbio di Ranieri riguarda l'attacco, con Gabbiadini e Ramirez a giocarsi una maglia da titolare per affiancare Quagliarella. A destra dovrebbe esserci la coppia Bereszynski-Depaoli, anche se le alternative non mancano. A sinistra, invece, Murru sarà il terzino, mentre Linetty è favorito su Jankto. Al centro del campo spazio a Ekdal e Vieira. In difesa ci sarà la coppia Colley-Murillo davanti al portiere Audero.

SAMPDORIA (4-4-1-1) probabile formazione: Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Depaoli, Ekdal, Vieira, Linetty; Ramirez; Quagliarella