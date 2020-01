Napoli Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari

Gli azzurri vogliono dare seguito alla vittoria sul Sassuolo, i nerazzurri non possono perdere terreno in classifica. La sfida del San Paolo sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (disponibile anche in 4K per gli utenti Sky Q)

Rino Gattuso cerca la continuità dopo la vittoria conquistata sul campo del Sassuolo in chiusura di 2019. Antonio Conte invece non vuole perdere il passo in cima alla classifica. Napoli e Inter non possono permettersi passi falsi, nella ripresa del campionato. Diverse le assenze in entrambe le squadre: gli azzurri dovranno fare a meno di Koulibaly, Maksimovic e Mertens per infortunio, mentre Asamoah e D’Ambrosio non saranno a disposizione dell’allenatore. Lautaro Martinez rientra dalla squalifica e tornerà a fare coppia con Lukaku.

Dove vedere la partita in tv

La partita tra Napoli e Inter, valida per la 18^ giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky alle ore 20:45 sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (disponibile anche in 4K per gli utenti Sky Q). La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile col commento tecnico di Massimo Ambrosini. I collegamenti da bordocampo saranno curati da Massimo Ugolini, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.