Probabili formazioni di Napoli-Inter

Problemi in difesa per Gattuso, che non recupera Koulibaly. Out anche Maksimovic, con Luperto non al meglio. In avanti fuori Mertens, in Belgio per un piccolo problema all'adduttore. Conte riabbraccia Sensi e Barella. Lautaro e Lukaku in attacco. Diretta esclusiva lunedì 6 gennaio alle 20:45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Tornato al successo dopo otto partite di campionato senza vittorie, il Napoli spera di ripetere la prova offerta contro il Sassuolo nell'ultimo impegno del 2019. Gattuso, alla seconda al San Paolo dopo la sconfitta con il Parma, si prepara ad affrontare l'Inter, che vuole continuare a tenere il passo della Juventus in vetta alla classifica. 18 i punti di differenza fra le due squadre, ma i nerazzurri non vincono in Serie A a Napoli dall'ottobre 1997: da allora nove successi partenopei e quattro pareggi. La squadra di Conte, però, ha perso solo una delle ultime 13 trasferte di campionato (10V, 2N), sconfitta 1-4 proprio contro il Napoli, nell’ultima partita esterna della scorsa stagione.

Napoli, problemi in difesa per Gattuso

Assenze importanti per Gattuso, che deve rinunciare a Koulibaly e Mertens. Per il senegalese continua a dare problemi l'infortunio muscolare patito nei primissimi minuti della partita contro il Parma. Il centrale si sente meglio ma pensarlo disponibile è davvero difficile. In difesa fuori anche Maksimovic che ha proseguito con le terapie. Accanto a Manolas, dunque, ci sarà Luperto, anche se quest'ultimo è reduce da un affaticamento. In caso di estrema emergenza, ipotesi Hysaj a destra e Di Lorenzo centrale. A sinistra torna a disposizione Ghoulam con Mario Rui però sempre favorito per una maglia da titolare. Davanti favorito Callejon su Lozano mentre Mertens è fuori causa. L'attaccante ha un piccolo problema all'adduttore ed è partito oggi per il Belgio. Tornerà a metà della prossima settimana.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

Inter, tornano Sensi e Barella

Discorso diverso per Antonio Conte, che finalmente vede svuotarsi l'infermeria. Lautaro, di rientro dalla squalifica, affiancherà Lukaku mentre in mezzo Sensi e Barella tornano a disposizione e si giocano un posto nell’XI titolare con Gagliardini. A sinistra out Asamoah e D’Ambrosio. Scontata titolarità per Biraghi. I possibili dubbi riguardano anche l'eventualità di vedere Bastoni titolare.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Godin; de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku