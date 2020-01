Inter, i numeri della coppia gol Lukaku-Lautaro: giocatore 1 e giocatore 2

L'interscambiabilità di Lautaro e Lukaku, senza ego o personalismi. L’Inter si affida ai loro sorrisi, ma soprattutto ai loro numeri: in Europa nessuno ha segnato come loro, in trasferta

Giocatore 1 e giocatore 2. Un po' come genitore 1 e genitore 2. Si scherza, ma non sull'interscambiabilità di Lautaro e Lukaku. Entrambi prima e seconda punta. Senza ego o personalismi. Zero prime donne. Solo la voglia di aiutarsi l'un l'altro e di lanciare l'Inter. Non conta il nome, ma i sorrisi. Gli occhi felici. Quelli di Lukaku mentre parla durante un'intervista. O quelli di Lautaro quando passa l'amico e scoppiano a ridere.

Poi ci sono i numeri. Lautaku, 30 gol complessivi in stagione, è una delle migliori coppie gol nei 5 principali campionati europei. In cima ci sono i bavaresi, con la super Lazio, poi il Barcellona, il Lipsia quindi l'Inter. Ma Lautaro più Lukaku sono i migliori in trasferta con 16 reti segnate lontano da San Siro. La prima contro il Napoli spiega tutto. Il belga fa segno all'argentino di tagliare, Lautaro così porta via l'uomo e crea lo spazio per Lukaku che trova la porta. L'ex Manchester United con 14 gol diventa il miglior bomber nerazzurro nell'era dei tre punti dopo 18 giornate superando il Vieri del 2000. Questa poi è per lui la miglior partenza. Mai così bene quando era in Inghilterra. E qui c'è la firma di Antonio Conte. Poi c'è un ultimo numero. Il 111. La velocità del bolide del 2-0, ma anche la cifra della clausola di Lautaro. Con il Barcellona che guida l'assalto delle big europee. Ma a Milano sanno bene che sarebbe un peccato dividere subito la coppia gol più bella degli ultimi anni. Giocatore 1 e giocatore 2 insieme sono più forti.