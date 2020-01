Gol, tanto lavoro al servizio della squadra e un’altra prestazione super al San Paolo contro il Napoli. Tra i migliori in campo insieme al compagno di reparto Lukaku nel successo per 3-1 contro gli azzurri, Lautaro Martinez si conferma uno dei punti di forza di questa Inter, prima in campionato a pari punti con la Juventus. Intervistato da Sky Sport, l’attaccante argentino parla del presente ma anche del futuro, visti gli interessi di diversi club, Barcellona in prima fila: "Se i tifosi possono stare tranquilli nonostante la clausola presente nel mio contratto? Io sto facendo il massimo all’Inter, penso a dare il meglio in campo. Sono felice nell’Inter, cerco di lavorare e restare concentrato, è il mio obiettivo in questo club", ha ammesso il 'Toro', al 14° gol tra campionato e Champions in questa stagione con la maglia nerazzurra.

"Seguiamo le indicazioni di Conte. Vogliamo vincerle tutte"

Lautaro Martinez che analizza poi il momento dell’Inter, sempre più protagonista in campionato. “Stiamo lavorando dentro e fuori il campo per ottenere il massimo, siamo contenti perché stiamo facendo bene. In allenamento stiamo facendo tutto quello che ci chiede il mister", ha ammesso. L’attaccante argentino ha poi proseguito: "Noi pensiamo al nostro lavoro, ad allenarci e migliorare facendo quello che l’allenatore ci chiede, cercando di vincere tutte le partite per stare lì in alto. Lavorando e con la nostra convinzione siamo convinti che i risultati arriveranno", ha concluso Lautaro Martinez.