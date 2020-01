El Shaarawy saluta De Rossi con un video speciale

Daniele De Rossi ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. L’ex capitano della Roma ha trascorso gli ultimi mesi in Argentina dove ha vestito la maglia del Boca Juniors, e stavolta ha detto basta. Così, per salutarlo, Stephan El Shaarawy ha pubblicato sul proprio profilo Instagram due video fatti all’interno dello spogliatoio, in cui è stato ripreso un rito dei calciatori giallorossi nell’ultima gara disputata da De Rossi in Italia, Roma – Parma dello scorso 27 maggio. Con la squadra abbracciata e disposta in cerchio e De Rossi nel mezzo, il centrocampista urla "Per chi ho corso", "Per chi ho lottato", "Per chi son morto" e gli altri gli rispondono in coro "Roma" in tutti e tre i casi.

La dedica di El Shaarawy

"Mi sono permesso di immortalare questo momento prima della tua ultima partita per lasciare un ricordo a te e a tutti noi mostrando una parte speciale dell’uomo che sei stato all’interno di questo gruppo. QUESTO SEI TU: gladiatore in campo e fuori.. Grazie per tutto quello che hai fatto Daniè! In bocca al lupo. Te se ama" si legge nella didascalia che accompagna il video.