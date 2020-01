Serie A, 19^ giornata: presentazione, numeri, curiosità e statistiche

Prove delicate per Juve e Inter, nel testa a testa per la vetta della classifica: i bianconeri affronteranno la Roma all'Olimpico, mentre i nerazzurri riceveranno l'Atalanta. Il Napoli sarà impegnato sul campo della Lazio

Cagliari – Milan, sabato 11 gennaio ore 15:00

Non si è ancora avvertito, l’effetto Ibrahimovic, sul Milan di Stefano Pioli, reduce dal pareggio senza reti in casa contro la Sampdoria. I rossoneri proveranno a fare risultato sul campo del Cagliari, che ha incassato tre sconfitte nelle ultime tre giornate; l’ultima contro la Juventus, con tripletta di Cristiano Ronaldo.

Lazio – Napoli, sabato 11 gennaio ore 18:00

Momenti diametralmente opposti, quelli vissuti da Lazio e Napoli. I biancocelesti hanno infilato nove vittorie consecutive, mentre gli azzurri non riescono a ingranare: nell’ultimo turno infatti è arrivato un altro stop contro l’Inter di Antonio Conte.

Inter – Atalanta, sabato 11 gennaio ore 20:45

Prove convincenti per entrambe, nella 18^ giornata: l’Inter si è imposta sul campo del Napoli dove non vinceva dallo scorso millennio, mentre l’Atalanta ha abbattuto il Parma con un netto 5-0. A San Siro, insomma, lo spettacolo sembra garantito.

Udinese – Sassuolo, domenica 12 gennaio ore 12:30

Luca Gotti si coccola Rodrigo De Paul, che ha deciso la sfida delicata contro il Lecce al Via del Mare. Un successo che ha lanciato i bianconeri a sette punti sulla zona salvezza. Il Sassuolo invece vuole riscattare la sconfitta controversa rimediata sul campo del Genoa e allontanarsi dalle zone calde della classifica.

Fiorentina – Spal, domenica 12 gennaio ore 15:00

La Fiorentina vuole trovare il primo successo della gestione Iachini, davanti al proprio pubblico: a Bologna infatti la vittoria è sfumata nel recupero. La Spal invece deve cominciare a fare punti per lasciare l’ultimo posto in classifica e risalire la graduatoria.

Sampdoria – Brescia, domenica 12 gennaio ore 15:00

Scontro diretto in zona salvezza al Ferraris, dove ci sono in palio punti molto delicati per la permanenza in Serie A. La squadra di Claudio Ranieri cerca lo scatto decisivo in avanti, il Brescia vuole uscire dalla zona retrocessione.

Torino – Bologna, domenica 12 gennaio ore 15:00

Il Torino alla ricerca della continuità: l’ottimo successo in casa della Roma ha bisogno di una conferma. Il Bologna, che in extremis ha acciuffato il pareggio contro la Fiorentina, giocherà senza troppi pensieri sul campo dei granata.

Hellas Verona – Genoa, domenica 12 gennaio ore 18:00

Ivan Juric affronta il suo passato: l’Hellas Verona che naviga in acque tranquille si troverà di fronte un Genoa che deve allontanarsi dalla zona retrocessione. L’arrivo di Davide Nicola sembra aver dato nuovo spirito alla squadra ligure.

Roma – Juventus, domenica 12 gennaio ore 20:45

Il big match della 19^ giornata è allo stadio Olimpico di Roma, dove i giallorossi riceveranno la Juventus. La squadra di Maurizio Sarri è reduce dalla prova convincente col Cagliari, la Roma invece dal sorprendente ko interno col Torino.

Parma – Lecce, lunedì 13 gennaio ore 20:45

I sogni europei del Parma sono stati ridimensionati dalla netta sconfitta rimediata a Bergamo ma la squadra di Roberto D’Aversa è pronta a rilanciarsi. Il Lecce cerca punti per evitare di rimanere coinvolto nella lotta per la salvezza.