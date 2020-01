Una cinquina per chiudere il 2019. Un'altra per aprire il 2020. Ennesimo show della squadra di Gasperini, che sale a quota 48 gol in A. Decimo miglior attacco di sempre dopo 18 partite, ma da record negli ultimi sessant'anni di calcio. Risultati opposti per il Milan, che in questo 2019-20 è la quartultima forza offensiva