Higuain si allena a parte, ma c'è ottimismo in casa bianconera. La trasferta contro la Roma è prevista per domenica sera, all'Olimpico, e un problema alla coscia sinistra ha rallentato nell'ultimo allenamento l'argentino, reduce dai venti minuti (con gol) giocati al ritorno dopo la pausa natalizia contro il Cagliari. Lo ha comunicato la Juventus sul proprio sito ufficiale, per lui "attività personalizzata in seguito a un leggero affaticamento". Resta, come detto, l'ottimismo in casa Juve per averlo a disposizione nel posticipo di A. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, ma già da domani potrebbe tornare in gruppo. Durante la seduta di allenamento la Juventus ha svolto una parte atletica, dunque un focus sulla tattica e, alla fine, una partitella.

Sarri verso la conferma del 4-3-1-2

Per quanto riguarda le altre indicazioni di formazione verso la sfida con la Roma all'Olimpico, Sarri potrebbe confermare lo stesso sistema di gioco visto contro il Cagliari. Quindi niente tridente "in HDR" (Higuain, Dybala, Ronaldo), ma modulo col trequartista, che potrebbe essere di nuovo Ramsey. CR7 è sicuro del posto, con uno tra Dybala e Higuain - forma fisica permettendo - accanto. In difesa potrebbe essere confermato Demiral come centrale, con De Ligt che giocherebbe così in Coppa Italia contro l'Udinese a metà settimana. Bonucci, Alex Sandro e Cuadrado (più di De Sciglio) gli altri possibili titolari. Infine, sfida tutta francese a centrocampo contro la Roma, tra Matuidi, Rabiot, Pjanic (quattro anni in Ligue 1) e la coppia Veretout-Diawara (della Guinea e francese di lingua madre).