Calciomercato: news e trattative live del 10 gennaio

Fiorentina, contatti per Duncan

Nuovi contatti anche con il Sassuolo per Alfred Duncan: è lui l’obiettivo numero uno per il centrocampo, si cerca l’accordo sui dettagli economici tra i due club, resta favorito su Meité. La prossima settimana i viola si concentreranno su questo affare, così come sul colpo per la difesa, dove piacciono Bonifazi (c’è anche la Spal) e Juan Jesus. In uscita Cristoforo, scambio di contratti con l’Eibar: operazione in prestito con obbligo di riscatto legato al numero di presenze. Per Pedro ritorno in Brasile: il Flamengo è favorito sul Gremio. Rasmussen ha invece un’offerta dalla Bundesliga.