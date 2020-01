Botta e risposta con un giornalista per Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. Alla domanda sul fatto che a San Siro si sfideranno il miglior attacco (quello della squadra di Gasperini) contro la miglior difesa (quella di Conte) l'allenatore ha voluto precisare: "È vero che siamo la miglior difesa, ma l'Inter è il terzo attacco dopo la Lazio. La situazione dipende sempre da come la volete mettere"