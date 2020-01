I due ex compagni di Nazionale si sono ritrovati a Roma, dove il Benevento si sta preparando in vista della ripresa del campionato. All'incontro è seguito un simpatico siparietto social tra Totti e Inzaghi, con una inaspettata proposta dell'allenatore

Sono stati protagonisti di tanti Milan-Roma in campo. Entrambi decisivi con i loro gol, mai avversari diretti a causa dei loro ruoli. Insieme hanno vinto il Mondiale del 2006 in Germania. Amici fuori dal campo, nonostante le loro carriere si siano poi separate una volta terminato di essere calciatori. Filippo Inzaghi ha iniziato la sua carriera da allenatore, Totti ancora deve trovare la sua strada ma presto inizierà a fare lo scouting di giovani talenti. I due si sono ritrovati a Roma, dove il Benevento si sta preparando in vista della ripresa del campionato. Un incontro tra vecchi amici, con una proposta particolare fatta dall'ex attaccante del Milan.

La richiesta di Inzaghi

"Dopo un'estenuante trattativa siamo riusciti a concludere! Vi presento il nuovo trequartista del Benevento", ha scritto Filippo Inzaghi sul proprio profilo Instagram allegando una foto insieme all'ex giocatore della Roma. "È sempre bello rivederti, quante belle emozioni assieme!", ha concluso Inzaghi. Sotto il commento dell'allenatore, è poi arrivata la risposta del Benevento che riferendosi a Nicolas Viola ha scritto: "La 10 dobbiamo darla a Totti mi sa". A questo invito Inzaghi ha però confermato la maglia numero 10 al suo giocatore.