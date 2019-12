Francesco Totti, Mauro Icardi, Ezio Greggio, Pierfrancesco Favino e relative famiglie hanno trascorso gli ultimi momenti del 2019 "a braccetto", nello stesso resort di lusso alle Maldive. Da quelle parti, dove le lancette dell’orologio sono avanti di quattro ore rispetto all’Italia, il nuovo anno è già arrivato. Nell’attesa i quattro hanno giocato insieme a beach volley. "I vincitori", ha scritto Icardi a corredo della foto che li ritrae in posa sulla spiaggia di Maagau Island. Grande protagonista della partita Favino, almeno a giudicare dalle foto sui social: in attesa dell’uscita al cinema di "Hammamet", il nuovo film che lo vede nei panni di Bettino Craxi, l’attore ha voluto postare diverse immagini che lo vedono impegnato in disperati recuperi. Totti-Icardi-Greggio-Favino, un quartetto inedito per finire il 2019 e iniziare al meglio il nuovo anno.