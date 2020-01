Probabili formazioni di Udinese-Sassuolo

La domenica dell'ultimo turno del girone di andata di Serie A si aprirà alla Dacia Arena. Udinese e Sassuolo saranno protagoniste del lunch-match della 19^ giornata. Confronto tra una squadra, quella di Gotti, che ha inaugurato il 2020 con il blitz di Lecce firmato De Paul, e il gruppo allenato da Roberto De Zerbi che vuole cancellare il ko per 2-1 contro il Genoa in trasferta. Curiosità: il risultato più frequente tra le due formazioni in Serie A è il pareggio, verificatosi in cinque occasioni con quattro vittorie neroverdi e tre bianconere. Dopo aver perso la prima sfida in Friuli, il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle successive cinque trasferte contro l'Udinese (3V, 2N). Fischio d'inizio alle 12.30 con diretta su DAZN1 (canale 209 di Sky).

Udinese, Gotti conferma l'11 anti-Lecce: c'è Nestorovski con Okaka

Ottenute per la prima volta in stagione due vittorie consecutive in questo campionato, Gotti e l'Udinese non vogliono fermarsi Per fare risultato anche contro il Sassuolo, l'allenatore friulano medita la conferma del 3-5-2 proposto a Lecce, con la conferma di Nestorovski (preferito a Lasagna) accanto a Okaka e De Paul che parte da interno di sinistra ma libero di accentrarsi e avvicinarsi agli attaccanti. In difesa tocca ancora a De Maio.

UDINESE (3-5-2) probabile formazione: Musso; De Maio, Troost-Ekong Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski. All.: Gotti

Sassuolo, De Zerbi senza Locatelli e Berardi

Tanti indisponibili per De Zerbi. Oltre agli infortunati Chiriches, Defrel e Marlon, non saranno della partita gli squalificati Locatelli e Berardi, con quest’ultimo fermato per due giornate dopo il rosso rimediato negli spogliatoi a Genova. A centrocampo ci sarà Obiang con Magnanelli, con la conferma del 4-2-3-1: Traoré, Djuricic e Boga ispireranno Caputo, capocannoniere neroverde con 8 reti. Panchina per Duncan, non al meglio.

SASSUOLO (4-2-3-1) probabile formazione: Consigli; Toljian, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Magnanelli; Traorè, Djuricic, Boga; Caputo. All.: De Zerbi