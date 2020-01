Roma-Juventus, Fonseca: "E' una partita speciale, vietato sbagliare"

Può essere un rischio non fare mercato a gennaio? Si aspetta qualche colpo in attacco?

Ho detto che non mi piace molto questo mercato di gennaio, non è facile trovare giocatori pronti. Ci serve un giocatore su cui non abbiamo dubbi e non è facile trovarlo, il mercato può essere un'opportunità per prendere giocatori per il futuro ma comunque non è facile trovare un giocatore pronto per entrare subito in squadra. Se avremo possibilità di trovare un giocatore così staremo attenti, parlo costantemente con Petrachi di questo tipo di situazione, vediamo. L'intenzione è quella di migliorare la squadra, non vogliamo giocatori tanto per fare numero