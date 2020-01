Demiral, infortunio al ginocchio in Roma-Juve. Le news

Dalla gioia al dolore, tutto in 16 minuti. Dal gol del vantaggio, segnato al 3', all'infortunio che lo ha costretto ad uscire al 19': questo il riassunto del Roma-Juventus di Merih Demiral. Il difensore bianconero è uscito a causa di un problema al ginocchio rimediato dopo un duello aereo con Kolarov. Demiral è caduto male dopo un salto altissimo e si è immediatamente buttato a terra dolorante, richiamando l'attenzione dei compagni di squadra e dello staff medico bianconero. Demiral è uscito dal campo con le sue gambe e ha anche invitato Sarri ad attendere prima di effettuare la sostituzione. La sua tenacia, però, non è bastata: il difensore è stato costretto ad uscire pochi minuti dopo, sostituito da De Ligt. In attesa degli esami strumentali, per il turco si parla di un sospetto interessamento del collaterale e, al momento, il rischio di rottura del crociato che non è ancora stato scongiurato.