Sarri dopo Roma Juve: "Dybala arrabbiato? Non me ne può fregare di meno"

"Ramsey e Rabiot in crescita"

Sarri parla poi della prestazione della squadra, partendo da Ramsey e Rabiot: "Danno la sensazione di essere in crescita e hanno ancora dei margini. Ramsey ha nel DNA l'inserimento, anche all'Arsenal ha sempre fatto tanti gol. Ma per un inglese non è mai facile ambientarsi in Italia, ha avuto anche dei problemi fisici e andava aspettato. Ora sono contento si stia inserendo, sta migliorando così come Rabiot. Cuadrado esterno alto? Non stavamo più pressando bene per vie centrali, quindi era inutile tenere un uomo lì ed era meglio metterne uno in più sugli esterni. Non abbandoniamo il 4-3-3 perché abbiamo Douglas Costa che può essere una soluzione per noi importante in questo modulo. Il gioco da dietro? La soluzione alternativa è mettere la palla lunga, ma non abbiamo le caratteristiche adatte. Magari prenderemo anche 3 o 4 gol in più così, ma ne faremo una decina in più e il saldo alla fine sarà positivo. Forse ci siamo presi qualche rischio perché abbiamo mosso la palla troppo indietro. Mi sembra che la fase difensiva sia stata più cattiva rispetto ad altre volte, nel primo tempo li abbiamo tenuti lontani mentre nel secondo tempo magari abbiamo avuto qualche difficoltà in più".