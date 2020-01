Con la doppietta rifilata al Brescia, l'attaccante della Samp ha staccato tre suoi ex colleghi e superato Luca Toni, al 18° posto nella classifica dei marcatori di tutti i tempi in Serie A. Ranieri spera che si sia definitivamente sbloccato: Quagliarella è a -5 gol dal suo prossimo obiettivo. Ecco chi lo precede in questa speciale classifica