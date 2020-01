Milan, infortunio muscolare per Donnarumma: subito Begovic in campo?

Il Milan è tornato alla vittoria a Cagliari, ritrovando dunque il sorriso anche grazie al gol di Zlatan Ibrahimovic. Le brutte notizie per Pioli, però, arrivano da Gigio Donnarumma: il portiere rossonero, infatti, non si è allenato "a causa di una contrattura del muscolo retto femorale della coscia sinistra con edema rilevato all'esame di risonanza magnetica. L'evoluzione clinica del portiere verrà monitorata nei prossimi giorni", come recita il comunicato della società. Il classe 1999 non prenderà parte sicuramente alla partita di Coppa Italia contro la Spal e bisognerà valutare le sue condizioni in vista della sfida di campionato contro l'Udinese, in programma domenica alle 12.30.

Subito Begovic in Coppa Italia?

L'infortunio di Donnarumma arriva proprio in un momento di cambiamenti per il Milan nel reparto portieri. I rossoneri hanno salutato Pepe Reina, che è tornato in Inghilterrà e giocherà la seconda parte di stagione all'Aston Villa. A sostituirlo sarà Asmir Begovic, classe 1987 in arrivo in prestito dal Bournemouth. L'ex Chelsea potrebbe esordire immediatamente in Coppa Italia contro la Spal. L'alternativa è Antonio Donnarumma, fratello di Gigio, che potrebbe giocare la sua prima partita in stagione.