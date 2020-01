Calciomercato Milan, ecco Begovic: il portiere alle visite mediche

Il Milan cambia in porta. Dopo la partenza di Reina destinazione Aston Villa, serviva un altro profilo di esperienza come secondo di Donnarumma. I rossoneri lo hanno individuato fin da subito in Asmir Begovic, bosniaco con passaporto canadese classe 1987 di proprietà del Bournemouth, club dove era tornato ad allenarsi da una settimana dopo aver trascorso i primi sei mesi di questa stagione in prestito al Qaragab. Arriva con la formula del prestito secco fino a giugno. Il 32enne ha già iniziato le visite mediche che precederanno la firma, poi diventerà ufficialmente un giocatore di Pioli. Un'avventura questa che potrebbe battezzare con l'esordio da titolare in Coppa Italia contro la Spal. Nel frattempo Maldini e Boban hanno cominciato sin da subito a lavorare per la prossima stagione, cercando un portiere giovane che possa divenire parte del progetto. Si tratta di Ivan, classe 1997 del Ponte Preta che vanta una presenza nel massimo campionato brasiliano e, ad appena 22 anni, già 67 in Serie B.