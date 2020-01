Serie A, le migliori giocate della 19^ giornata

Ancora una volta Dybala è stato uno dei migliori in campo per la Juventus. Ancora una volta è entrato nei gol, servendo l’assist a Demiral e guadagnando il rigore poi segnato da Ronaldo. In una squadra che ha molte difficoltà a costruire un’uscita pulita del pallone contro squadre in grado di organizzare un buon pressing, l’apporto in fase di palleggio dell’argentino è fondamentale. Spesso sembra l’unico in grado di rendere pericolosa la manovra.

Non abbiamo messo tutta l’azione, ma Dybala prima difende palla dalla pressione alta di Smalling, creando uno spazio non sfruttato da Pjanic, pochi secondi dopo si vede arrivare un passaggio alto da de Ligt e di prima di testa serve Rabiot alle sue spalle. L’azione però torna una terza volta su di lui, costringendolo ad agire in uno spazio di campo sempre più ristretto, sembra anche sbagliare lo stop non aspettandosi il passaggio di Ramsey. Quello che succede dopo, però, è puro calcio di strada: se esistesse una scala per valutare quanto è umiliante un dribbling subito, questo tunnel di Dybala sarebbe molto in alto. Potremmo provare a spiegare anche il motivo, ma crediamo che la faccia di Veretout spieghi tutto.

Il filtrante di Nico Dominguez