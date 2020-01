Intervenuto all'evento 'Un calcio al razzismo', il presidente della FIGC parla dell'utilizzo della tecnologia per riconoscere i colpevoli sugli spalti: "Sarà sperimentata in tempi brevi, poi sensibilizzeremo società e leghe"

La Serie A continua la propria presa di posizione contro il fenomeno del razzismo negli stadi. L'evento 'Un calcio contro il razzismo' organizzato dall'Unione delle comunità ebraiche italiane è l'occasione per il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, per confermare alcuni progetti e annunciare novità importanti.

"Prevediamo un processo di educazione e formazione"

Intervenuto ai microfoni di Sky, il presidente della Federcalcio descrive l'evento, tenutosi nella città di Roma, come "un messaggio di grande importanza, positività. Quella del calcio italiano, che vuole ergere un muro contro quelli che compiono gesti discriminatori. Un messaggio positivo". Gravina parla anche del possibile ricorso alla tecnologia nella lotta al razzismo negli stadi di Serie A: "Può essere un mezzo molto importante a medio-breve termine. Il nostro progetto a lungo termine prevede un processo di educazione e di formazione nelle scuole, e il ricorso alla tecnologia porterà ad un riconoscimento facciale ad alta definizione degli individui che si renderanno colpevoli di questi atti". Un progetto che potrebbe vedere la luce in tempi relativamente brevi: "Settimana prossima sarà già perfezionata la presentazione ufficiale. In via sperimentale sarà avviata in tempi rapidi, poi sensibilizzeremo tutte le parti in causa, tra società e leghe, nell’utilizzo di questa tecnologia".