Calendario Serie A, anticipi e posticipi fino alla 30^: come vederli su Sky e Dazn1

5^ GIORNATA DI RITORNO (15-16-17 febbraio). Giornata importante quella di metà febbraio, con punti preziosi in palio negli scontri diretti. Si parte sabato 15, alle ore 15, con la sfida salvezza tra Lecce e Spal. Alle 18 tocca a Bologna-Genoa, mentre alle 20.45 Atalanta e Roma si affrontano per inseguire l'obiettivo Champions. La gara di mezzogiorno e mezza tra Udinese e Verona, in programma domenica 16, fa da apripista al match delle 15 della Juve, in casa contro il Brescia. Alla stessa ora dei bianconeri giocano anche Sampdoria-Fiorentina e Sassuolo-Parma. Alle 18 spazio all'interessante Cagliari-Napoli, ma il big match principale va in scena alle 20.45: all'Olimpico la Lazio riceve l'Inter. Il turno si chiude con il Monday Night del 17 febbraio tra Milan e Torino, in programma alle 20.45