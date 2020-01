Juventus-Parma, tutto quello che c'è da sapere

Precedenti, stato di forma, curiosità e statistiche: tutto quello che c'è da sapere su Juventus-Parma, gara valida per la 20^giornata di Serie A che si giocherà domenica 19 gennaio alle ore 20.45. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) anche in 4K HDR

Quando e a che ora si gioca Juventus-Parma?

La gara tra Juventus e Parma, valida per la 20^giornata di campionato, si giocherà domenica 19 gennaio 2020 all'Allianz Stadium di Torino con fischio d'inizio previsto alle ore 20.45.

Dove è possibile guardare Juventus-Parma?

Il match tra Juventus e Parma sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) anche in 4K HDR per gli abbonati Sky Q Satellite. La partita inoltre sarà visibile in streaming sull'app Sky Go.

Quanti sono i precedenti fra le due squadre?

Sono 49 i confronti in Serie A tra le due formazioni: 23 le vittorie della Juventus, 16 pareggi e 10 i successi gialloblù. 24 invece le gare giocate a Torino con il bilancio che vede la squadra bianconera in vantaggio con 15 vittorie, contro i 6 pareggi e le 3 vittorie del Parma. Dalla stagione 2011-12 a oggi, i gialloblù hanno subito 23 gol dalla Juventus in Serie A, solo contro il Milan ha incassato più reti (25). Inoltre, contro i bianconeri è arrivata la peggior sconfitta nella storia del Parma nella massima serie (0-7 nel novembre 2014). La Juventus ha segnato in tutte e 24 le sfide casalinghe contro il Parma in Serie A, per un totale di 60 gol. Quella bianconera è l'unica squadra, tra quelle affrontate almeno 10 volte in trasferta, contro cui i gialloblù non hai mai mantenuto la porta inviolata.

Come arrivano alla partita Juventus e Parma?

La Juventus ha chiuso il girone d'andata da Campione d'Inverno, un risultato al quale Maurizio Sarri ha dato poco risalto visti anche i precedenti poco incoraggianti. Nelle ultime 4 stagioni di Serie A, in due occasioni la squadra prima in classifica a metà campionato non ha poi vinto lo Scudetto: entrambe le volte il Napoli allenato dall'attuale allenatore bianconero. Precedenti più favorevoli invece per la Juventus che in tutte e nove le occasioni in cui ha vinto almeno 15 delle prime 19 partite di campionato, ha poi vinto lo Scudetto (compreso quello 2005-06, revocato poi da Calciopoli). Bianconeri imbattuti da 30 partite tra le mure amiche (25 vittorie e 5 pareggi). Parma reduce dalla vittoria interna contro il Lecce, che però ha interrotto la propria striscia positiva in trasferta nella prima gara del 2020 contro l'Atalanta: i gialloblù venivano infatti da due vittorie consecutive (contro Sampdoria e Napoli), precedute da tre pareggi.

Curiosità

Juventus che ha concluso il girone d'andata in testa al campionato, merito anche di una buona gestione delle gare durante tutto il corso dei 90 minuti: i bianconeri sono infatti la squadra che durante le prime 19 giornate è stata per meno tempo in svantaggio (102 minuti). Risultati positivi ben distribuiti tra primo e secondo tempo, a differenza delle rivali scudetto Inter e Lazio, che hanno concentrato le loro vittorie rispettivamente nella prima e nella seconda frazione di gioco. Contando solamente i primi tempi, la Juventus sarebbe ben 12 punti dietro all'Inter (31 punti contro 43), mentre nelle seconde frazioni i bianconeri sarebbero a -10 dalla Lazio, nonostante i biancocelesti abbiano una partita in meno (35 contro 45).

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Tanti i giocatori che possono essere protagonisti in Juventus-Parma, ma la sfida più attesa è quella tra Cristiano Ronaldo e Gervinho. Il portoghese è il giocatore che ha segnato nel maggior numero di partite interne in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei (8 gol in 9 partite). Juventus, che però è la vittima preferita dell'attaccante ivoriano del Parma: tre le reti realizzate contro i bianconeri.