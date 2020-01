7/10

RODRIGO PALACIO (Bologna) – SCONSIGLIATO – Solo un tiro in porta negli ultimi 180 minuti per la punta del Bologna. Contro la difesa del Verona non sarà semplicissimo trovare spazi. La squadra di Juric si trova in una posizione di classifica ottima. Non c’è quindi la necessità di scoprirsi troppo per portare a casa almeno un punto. Ultimamente il Bologna sta trovando diverse alternative in fatto di costruzione. Palacio è sempre letale anche come suggeritore, è micidiale in contropiede ma sotto quest’ultimo aspetto non ci si devono aspettare grandi praterie nella difesa del Verona.