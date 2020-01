Cristiano Ronaldo dopo Juve-Parma: "Nel finale eravamo nervosi, abbiamo saputo soffrire"

11 gol nelle ultime 7, la Juventus sempre più nel segno di CR7: "L'importante oggi era vincere", le parole di Cristiano Ronaldo ai microfoni di Sky Sport al termine del 2-1 sul Parma. "Giocavamo sapendo cosa avevano fatto le nostre concorrenti: la Lazio aveva vinto, l'Inter pareggiato. Era importante dare continuità e aiutare la squadra con questi due gol: tre punti fondamentali per la nostra classifica, contro un avversario molto difficile da affrontare". Il gol di Cornelius non ha fatto nemmeno in tempo a spaventare i bianconeri perché dopo appena tre minuti ci ha pensato il portoghese, a fissare il risultato sul 2-1 finale. Ma il Parma ha comunque chiuso in attacco, riuscendo a far abbassare la Juve negli ultimi minuti: "Eravamo un po' nervosi nel finale", ammette Ronaldo. "Quello che conta comunque è il risultato che abbiamo ottenuto, sapendo soffrire da grande squadra".