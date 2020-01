Prima del fischio d'inizio della gara tra Juventus e Parma le due squadre hanno osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Pietro Anastasi, scomparso lo scorso 17 gennaio all'età di 71 anni dopo una lunga malattia. Sui tabelloni dell'Allianz Stadium, dove è calato il buio, sono state proiettate le immagini dell'attaccante che in carriera ha vestito per 8 stagioni la maglia bianconera, vincendo anche 3 scudetti: il pubblico ha omaggiato Anastasi con un lungo applauso