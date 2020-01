È morto Pietro Anastasi, aveva 71 anni

Si è spento all’età di 71 anni Pietro Anastasi: attaccante simbolo degli Anni Settanta, era malato da tempo. Legato soprattutto alla Juventus, con il club bianconero vinse 3 scudetti in 8 stagioni, prima di legare il proprio nome al famoso scambio con Boninsegna nell’estate del 1976, operazione di mercato che all’epoca fece parecchio discutere.

Con l’Inter non riuscì a ripetersi, vincendo comunque la Coppa Italia nel 1978, prima di chiudere la carriera con Ascoli e Lugano.



Con la Nazionale vinse l’Europeo del 1968: in totale in azzurro ha collezionato 25 presenze, con 8 reti.