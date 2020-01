Lo spagnolo non ha trovato la via del gol, ma è stato uno dei migliori in campo nella vittoria contro l'Udinese, con tanto di standing ovation al momento della sostituzione. L'esterno ha illuminato San Siro con una giocata strepitosa nel secondo tempo: una 'ruleta' che ha beffato e lasciato sul posto sia Mandragora che Okaka, prima della corsa verso l'area di rigore e il passaggio in mezzo, non sfruttato da Leao