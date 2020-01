Milan-Udinese, dove vedere la partita in tv: gli orari

Il Milan ospita l'Udinese, a San Siro si gioca alle 12.30: tutte le informazioni su come guardare la partita in tv

Prima la bella vittoria di Cagliari, poi il convincente successo, con qualificazione ai quarti, in Coppa Italia contro la Spal. Il Milan ha vissuto giorni positivi e punta a dare continuità ai risultati nella sfida di San Siro contro l'Udinese. All'andata un gol di Becao regalò ai bianconeri un successo importante all'esordio in campionato. Sulla panchina dell'Udinese c'era Tudor, su quella dei rossoneri c'era Giampaolo, mentre oggi ci sono Gotti e Pioli. Ma, soprattutto, nel Milan c'è Zlatan Ibrahimovic, che a Cagliari ha trovato il primo gol dopo il ritorno in rossonero e contro i bianconeri dovrebbe giocare per la prima volta dall'inizio a San Siro dopo l'esordio dalla panchina in occasione della gara con la Sampdoria.

Dove vedere la partita in tv

La partita tra Milan e Udinese, valida per la 20^giornata di Serie A, sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky). Il fischio d'inizio è previsto per le ore 12.30.