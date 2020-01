Anastasi, l'omaggio alla camera ardente a Varese. Lunedì i funerali

La moglie Anna, conosciuta a Varese subito dopo il trasferimento da Catania, i due figli e tante persone venute ad omaggiare il campione ma anche il concittadino: Varese sta salutando Pietro Anastasi, che in due anni, prima di andare alla Juventus, fece la storia della squadra, con una promozione, un settimo posto in Serie A e soprattutto quella tripletta alla Juve che convinse l’avvocato Agnelli. La camera ardente nella sala Estense del Comune fino alle 17, con una maglia juventina numero 9 con il nome, dunque non un cimelio d’epoca, adagiata sulla bara. Sopra c’è una foto di Anastasi sorridente. Lunedì pomeriggio i funerali presso la Basilica di San Vittore