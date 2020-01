In questo momento di difficoltà, Maradona ha fatto sentire la propria vicinanza al suo Napoli. "Cammina con i tuoi piedi, gioca con l'anima" è il messaggio dell'ex campione argentino a mezzo social

Una crisi profonda, da cui il Napoli non è ancora riuscito ad uscire e che rischia di compromette ulteriormente la stagione. Gli azzurri, che negli ultimi anni sono stati i principali antagonisti della Juventus nella corsa allo scudetto, oggi occupano il 14° posto in classifica, a 14 punti dal quarto posto e 9 sulla zona salvezza. Nell’ultimo turno è arrivata un’altra sconfitta interna, la quarta consecutiva in campionato, contro la Fiorentina. Diego Armando Maradona, che ha vestito la maglia del Napoli dal 1984 al 1991 firmandone i principali successi, ha voluto dare un po’ di carica all’ambiente con un messaggio attraverso Instagram: "Cammina con i tuoi piedi. Gioca con l'anima!".

Napoli, due partite che valgono una stagione

La squadra di Gennaro Gattuso è attesa da un doppio impegno prestigioso che potrebbe dare una nuova spinta. Martedì il Napoli affronterà la Lazio al San Paolo nei quarti di finale di Coppa Italia. Domenica, invece, riceverà la Juventus nel posticipo della 21^ giornata di campionato.