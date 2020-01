Probabili formazioni di Atalanta-Spal

Gasperini potrebbe proporre subito Caldara dal primo minuto, in attacco Zapata favorito su Muriel; squalificato Hateboer, Freuler o Castagne per sostituirlo. Nella Spal pronto Felipe al posto dell’infortunato Tomovic

Atalanta, Caldara pronto al nuovo esordio

Atalanta – Spal potrebbe segnare fin da subito il ritorno in campo di Mattia Caldara con la maglia nerazzurra. Gasperini infatti potrebbe proporre subito il neoacquisto al centro della difesa al posto di Djimsiti, affiancato da Toloi e Palomino con Gollini in porta. A centrocampo mancherà lo squalificato Hateboer e al suo posto potrebbe essere impiegato Freuler adattato o Castagne che invece sarebbe la soluzione di ruolo. Sull’altra fascia agirà Gosens, mentre la coppia centrale sarà composta da De Roon e Pasalic. Inamovibile Gomez, l’attacco sarà formato da Ilicic e Zapata, quest’ultimo in vantaggio sul connazionale Muriel.

ATALANTA (3-4-1-2) probabile formazione: Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Freuler, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Zapata, Ilicic. All. Gasperini.

Spal, senza Tomovic c’è Felipe

Senza gli indisponibili Fares, Tomovic e D’Alessandro, Semplici ha poche scelte in difesa dove schiererà Cionek, Vicari e Felipe; tra i pali l’ex Berisha. A centrocampo potrebbe essere confermato Dabo, arrivato in questa sessione di mercato e che ha giocato già in Coppa Italia. Valoti e Missiroli completano il trio centrale, con Strefezza e Igor ad agire sulle fasce. Di Francesco e Petagna, anche lui con un trascorso all’Atalanta, completeranno l’undici di partenza della Spal.

SPAL (3-5-2) probabile formazione: Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Strefezza, Valoti, Missiroli, Dabo, Igor; Di Francesco, Petagna.