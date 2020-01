Risultati Serie A: video, gol e highlights della 20^ giornata

8/9

GUARDA GLI HIGHLIGHTS

Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mangraviti; Romulo, Tonali, Ndoj 46' (Dessena); Spalek (46' Bjarnason); Donnarumma (74' Balotelli), Torregrossa.Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez (89' Cerri), Cigarini (73' Oliva), Rog (53' Ionita); Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.Ndoj (B), Torregrossa (B), Pisacane (C), Tonali (B), Nandez (C), Ionita (C), Pellegrini (C)Balotelli (B) all'82'