Lo sport sull'Amaca. Michele Serra a Sky Sport 24. VIDEO

Qualche volta la circolarità del tempo accende l’esigenza di riflessioni etiche e culturali che sembrano inevitabilmente permeate di rassegnazione. Ma non necessariamente. Michele Serra ha accettato di muoversi tra passato e futuro. Rileggendo in diretta a Skysport24 alcune sue Amache storico-sportive nell’ottica de “L’Amaca di Domani”, titolo del suo spettacolo teatrale. Una specie di esperimento culturale per dare un senso alle parole con le quali si definisce, si legge e si colora la vita quotidiana, l’esperienza sociale, l’impegno politico nel senso più nobile del termine. Ecco alcuni passi significativi della chiacchierata nel corso del Pomeriggio di SkySport24. VIDEO