Nuovo arrivo, vecchia consuetudine. Per l’Inter, ma non solo. L’esibizione canora davanti ai compagni non risparmia nessuno: neanche Ashley Young che, in serata, davanti a una cena di spogliatoio, ha intonato ‘Three Little Birds’ di Bob Marley davanti ai compagni. A immortalarlo in alcune Instagram Story Romelu Lukaku, che l’ha filmato con il suo telefonino