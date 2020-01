Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative del 23 gennaio

Il Milan ingabbia Gabbia

Il Parma continua a lavorare per Matteo Gabbia. Dopo l’incontro di martedì tra Faggiano e Tinti, l’agente – con lo stesso difensore – è stato a Casa Milan per incontrare la dirigenza rossonera. Gabbia ha chiesto di poter andare al Parma, il club che lo ha chiesto in maniera più convinta oltre alla Sampdoria, per poter giocare e fare esperienza. Il Milan non è però convinto di darlo, i dirigenti sono molto soddisfatti del suo percorso e per il momento non gli hanno concesso il via libera. L’idea è quella di rinnovare a prescindere il contratto del giovane difensore.